مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات ينظم دورة للقيادات الدينية بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - نظم مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، دورة تدريبية افتراضية فى مجال الوقاية من التطرف والتشدد المؤدى للإرهاب للقيادات الدينية الإفريقية من منطقة الساحل والصحراء وبحيرة تشاد، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.





تهدف الدورة، التى حضرها 25 إمام ورجل دين من الكاميرون وتشاد ومالى ونيجيريا، إلى تعزيز قدرات المجتمعات المحلية من خلال تزويد القيادات الدينية بالمعرفة والأدوات والمهارات اللازمة من أجل التصدى للتطرف والتشدد المؤدى للإرهاب، ونشر خطاب بديل يدعو للسلام والتعايش على أساس التعاليم المعتدلة للشريعة الإسلامية.

وقدم الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، الشق الدينى للدورة التدريبية، وأكد على الدور الحاسم للقادة ورجال الدين فى شرح التعاليم الصحيحة للإسلام، كما شجعهم على ضرورة الاضطلاع بدورهم نحو منع التطرف والتشدد المؤدى للإرهاب بشكل استباقى داخل مجتمعاتهم.

من جانبه، ذكر السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولى، أن الجماعات الإرهابية سعت فى بعض مناطق إفريقيا إلى الاستفادة من ظروف جائحة كورونا وانشغال الدول بمواجهتها لزيادة أنشطتها والتوسع فى نفوذها، وهو ما يجب التصدى له من جانب الدول الإفريقية من خلال مقاربة متكاملة تشمل البعد الأمنى والتنموى والمجتمعى والفكرى على نحو ما أكدت عليه استخلاصات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وأضاف أن برنامج مركز القاهرة فى مجال الوقاية من التطرف والتشدد المؤدى للإرهاب يعمل على دعم قدرات الدول والمجتمعات الإفريقية فى هذا الشأن استنادًا إلى تجربة مصر الناجحة فى التصدى للإرهاب خلال السنوات الماضية.