وزارة النقل تنفى تكريم وزير النقل لكمسارى واقعة قطار منوف

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة فى بيانها، أن المهندس كامل الوزير قام اليوم بتكريم عدد من قائدى القطارات و عدد من العاملين بالهيئة من الطوائف المختلفة ليس من بينهم كمسارى واقعه قطار منوف وذلك ممن قاموا بالإلتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنع مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث وحافظوا على أرواح عددًا من المواطنين والركاب.

وأهابت وزارة النقل بوسائل الإعلام تحرى الدقة والصدق فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل وعدم إثارة البلبلة لدى الرأى العام.