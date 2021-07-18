استعدادا لصلاة عيد الأضحى.. الأوقاف تجرى حملة نظافة وتعقيم للمساجد

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية فى تصريحات اليوم، إن الحملة التى بدأتها مديرية الأوقاف بالإسماعيلية اليوم تأتى تنفيذا لتوجيها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى إطار حرص الوزارة على تهيئة المساجد لصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تواصل المديرية حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها بدأ من اليوم الأحد، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية أن المساجد هى بيوت الله عز وجل، وأحب البقاع إليه سبحانه، وأن القيام على نظافتها وطهارتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا، فالإسلام يدعو إلى النظافة والجمال ويرغب فيهما، فيجب أن نبذل قصارى جهدنا فى خدمة بيوت الله عز وجل، حتى تظهر المساجد بالمظهر الذى يليق بها.
وفى الشرقية، أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد مدير مديرية الأوقاف بالشرقية، أن المديرية بدأت اليوم حملة جديدة لتعقيم المساجد استعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن نظافة وطهارة المساجد منهج إسلامى وسلوك حضارى وعمل صالح يزين صاحبه، لذلك فإن طهارة المساجد ونظافتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا فى هذه المرحلة حتى يمنَّ الله عز وجل علينا برفع البلاء.
وفى بورسعيد قال مدير المديرية جمال عواد، إن المديرية بدأت اليوم حملة النظافة والتعقيم للمساجد، مؤكدا أن القيام على نظافتها وطهارتها وتعقيمها من أهم أولويات المديرية، مضيفا: "الإسلام يدعو إلى النظافة والجمال ويرغب فيهما، ومن ثم يجب أن نبذل قصارى جهدنا فى خدمة بيوت الله عز وجل، حتى تظهر المساجد بالمظهر الذى يليق بها".
وفى الغربية أوضح مدير المديرية السيد عبدالمجيد، أن المديرية بدأت اليوم حملة النظافة التى وجه بها وزير الأوقاف، وتستمر حتى الانتهاء من صلاة العيد على أن تعاود الحملة أعمالها استعداد لصلاة الجمعة.
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