رقم قياسى جديد.. الأوقاف تعلن عن حصيلة صكوك الأضاحى حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أن المديريات على مستوى الجمهورية حققت رقما قياسيا فى تحصيل صكوك الأضاحى هذا العام، وبلغت مبيعات الصكوك أكثر من 98.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 19 مليون جنيه عن نفس التوقيت من العام الماضى، وما زال التحصيل مستمرا.





وأشادت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الأحد، بإقبال المصريين على مشروع صكوك أضاحى الوزارة الذى تتبناه للعام السابع على التوالى، مؤكدة أنها لم تكن لتصل إلى تحصيل 19 مليونا ونصف المليون دون الثقة الغالية التى أولاها المصريين فى الوزارة وثقتهم فى مؤسسات الدولة. وقالت وزارة الأوقاف، إن ما حققه المشروع من تقدم يثبت بالدليل ثقة المواطنين فى الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية .

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