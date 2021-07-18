/641241/وزير-النقل-يكرم-كمسري-واقعة-الاعتداء-علي-مواطن-بمنوف
وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل إلى مقر رئاسة هيئة السكة الحديد بمحطة مصر، لتكريم عدد من العاملين بالسكة الحديد، اليوم، وذلك بمقر رئاسة الهيئة بحضور المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد، والمهندس حسام البسطويسي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة.
الرئيس السيسي ومواطن واقعة إعتداء كمسري منوف
وصرح مصدر انه من المقرر أن يلتقى وزير النقل، حامد الهلباوي، كمساري قطار واقعة منوف ليتم تكريمه، ضمن عدد من العاملين بالهيئة الذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب”.
وأشار المصدر إلى قيام المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتفقد محطة قطارات مصر، وسيعقد اجتماعًا مُصغرًا مع قيادات هيئة السكة الحديد، لبحث التشغيل اليومي للقطارات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
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