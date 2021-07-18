نشرة أخبار الاهلي اليوم الأحد: هدية خاصة من الكاف لـ«أفشة» بعد التتويج الإفريقي..وصول بعثة المارد الاحمر إلى مطار القاهرة

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شهد النادي الأهلي اليوم الخميس، على العديد من الأخبار والأحداث التي تخص قلعة المارد الأحمر، وذلك بعد تحقيق الفوز علي كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مجدي أفشة

أستعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهارات محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهة نهائي دوري الأبطال الإفريقي في المواجهة التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر تويتر فيديو تجميعي لملخص لمسات محمد مجدي أفشة في نهائي إفريقيا في المباراة التي حصل فيها اللاعب على أفضل لاعب في نهائي بطولة إفريقيا للموسم الحالي من الأميرة السمراء.

محمد الشناوي

حقق النادي الأهلي أمس السبت بطولة إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، والتي انتهت بنتيحة 3/0، حيث فاز للمرة الثانية علي التوالي.

ونشر محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي عبر حسابة الشخصي”تويتر”، صور اثناء مباراة صنداوينز الجنوب إفريقي، والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بنتيجة قاسية 5/0.

وكتب الشناوي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:” الحكاية بدأت من هنا العاشرة الاهلي”.

الاهلي

وصلت بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مطار القاهرة، وذلك عقب التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ تاريخه، وإستقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة النادي الأهلي القادمة من الدار البيضاء.

وحرص الوزيران على استقبال البعثة بالورود وتقديم التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكافة أعضاء المجلس واللاعبين والجهاز الفني والاداري، وذلك بعد التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا.

وزير الشباب والرياضة يجري اتصالا بالخطيب

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة أجرى عدة اتصالات هاتفية أمس السبت، مع الكابتن محمود الخطيب، و سفير مصر لدي المغرب للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة.

و أشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء لاعبي النادي الأهلي طوال مشوارهم بالبطولة الإفريقية، واصرارهم على الفوز في مباريات البطولة بمختلف مراحلها حتي حسم لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، و تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

صرفت إدارة النادى الأهلى، مكافأة فورية لكل لاعب بالفريق قدرها 3 آلاف دولار، عقب الفوز على كايزرتشيفز بثلاثية نظيفة أمس والتتويج باللقب الأفريقى العاشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

وقررت إدارة الأهلى مضاعفة مكافأة الفوز فى المباراة النهائية بدورى أبطال افريقيا، حيث تنص اللائحة على صرف 1500 دولار مكافأة فورية لكل لاعب فى حالة الفوز بالمباراة النهائية بخلاف المكافأة المجمعة الخاصة بالبطولة.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.