«ذاكرة دوت الخليج البرلمانية»..لأسر الشهداء..يحق الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح

/641238/ذاكرة-تحيا-مصر-البرلمانيةلأسر-الشهداءيحق-الدخول-المجاني-لكافة-المتاحف-والمتنزهات-والحدائق-والمسارح

توفير الاشتراك والتجديد المجاني فى مراكز الشباب والنوادي والمنشأت الرياضية

جاء ذلك وفق نص القانون بالمادة 5بند 6 والتى نصت علي توفير الاشتراك والتجديد المجاني فى مراكز الشباب، والنوادي والمنشأت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضة المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

يشار إلي أن هذه المادة جاءت وفق تعديلات مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي عليالقانون رقم 16 لسنة 2018 بدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، والتى شهدت مناقشتها بأن أجمع النواب على أهمية إصدار هذا المشروع بقانون تكريماً وتقديراً لشهداء الوطن، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لصندوق الشهداء من الموازنة العامة للدولة حفاظاً على كرامة أسر الشهداء.

فلسفة القانون الذي صدر تأتي نفاذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، واستشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، صدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ليحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، وعوناً لهم على مجابهة صعاب المستقبل.