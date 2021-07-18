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شروط بنك القاهرة اعرف دلوقتي شروط قرض الموظفين

ألا يتجاوز 60 سنة في نهاية مدة القرض. ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن 3 أشهر. أن يكون الدخل الشهري للموظفين في قطاع الأعمال العام لا يقل عن 300 جنيه، و1000 جنيه لموظفي الحكومة، و2000 جنيه لموظفي القطاع الخاص. أن يتراوح سن الشخص بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى.

قيمة قرض الموظفين من بنك القاهرة

تبدأ قيمة القرض من بنك القاهرة من 3000 جنيه وتصل إلى مليون جنيه، على أن تكون فترة سداده من 6 أشهر حتى 144 شهرًا (تصل إلى 12 سنة).