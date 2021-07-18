/641239/خطوات-اشتراك-عملاء-بنك-مصر-المقيمين-بالخارج-بخدمة-الانترنت-والموبايل-البنكي

يسأل عملاء بنك مصر عن خطوات اشتراك عملاء بنك مصر المقيمين بالخارج بخدمة الانترنت والموبايل البنكي و ذلك بعد انتهاء الفصل الدراسي في مصر وسفر عدد كبير من عملاء بنك مصر إلى الخارج، لذا نقدم في السطور التالية خطوات اشتراك عملاء بنك مصر المقيمين بالخارج بخدمة الانترنت والموبايل البنكي .

دوت الخليج خطوات اشتراك عملاء بنك مصر المقيمين بالخارج بخدمة الانترنت والموبايل البنكي طباعة طلب الاشتراك في خدمة الانترنت والموبيل البنكي BM Online (اضغط هنا لتحميل طلب الاشتراك) استيفاء كافة البيانات المطلوبة بطلب الاشتراك واختيار طريقة التسجيل بالخدمة والتوقيع عليها بالتوقيع المعتمد لدى البنك إرسال الطلب مرفق به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر الساري على العنوان التالي (برج بنك مصر- إدارة عمليات الانترنت البنكي – الدور الثاني -153 شارع محمد فريد – القاهرة – مصر) خدمة الانترنت البنكي من بنك مصر بمجرد استلام الطلب والتأكد من صحة توقيع العميل واستيفاء الأوراق المطلوبة يتم تفعيل الخدمة وارسال رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل بالطلب تفيد إتمام الاشتراك في الخدمة.

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