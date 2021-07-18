نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم مدارس ستيم 2021 شروط القبول والمصروفات واماكن مدارس STEM في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة التربية والتعليم الفني المصرية رسميا عن موعد تقديم مدارس ستيم 2021 كما تم الإعلان عن شروط القبول في ستيم للبنين والبنات، وسنوافيكم بجميع تفاصيل مدارس زويل المصرية للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، كما نعرض لكم اماكن المدارس حيث يتم قبول الطلاب علي اساس التوزيع الجغرافي ومجموع القبول، تابعونا للمزيد حول STEM Schools.

موعد تقديم مدارس ستيم 2021

اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد تقديم مدارس ستيم 2021 للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية ليبدأ من يوم 18 يوليو وحتي الأول من اغسطس القادم، ويتم التقديم علي مدارس المتفوقين من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية، وسنوافيكم برابط التقديم في السطور القليلة القادمة حول STEM Schools.

لينك التقديم لمدارس ستيم

يتم التقديم علي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم مدارس STEM 2021، ويقوم الطالب بتسجيل الدخول عبر الحساب الرسمي الخاص به، وإذا لم يمتلك حساب شخصي يجب عليه إنشاء حساب من خلال الرابط المتواجد في الموقع وملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

استمارة التقديم لمدارس stem 2021

يمكن للطالب الحصول علي استمارة تقديم ستيم بعد ملئه طلب القبول في موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث يتم تنسيق بيانات الطالب في الاستمارة ومن ثم يتوجه الطالب إلي اي مكتبة لطباعة اكثر من نسخة ورقية احتياطية من استمارة القبول في ستيم.

مميزات وعيوب ستيم

شروط دخول مدارس stem 2021

اعلنت وزارة التعليم عن شروط القبول في مدارس ستيم من حيث الشروط الواجب توافرها وأيضا تنسيق الدخول، وجاء تنسيق دخول ستيم كالتالي:

في الحالة الأولي أن يكون الطالب حاصل علي مجموع 98% أي 274.5 كحد أدني، ويجب أن يكون الطالب قد حصل علي الدرجة النهائية في مادة واحدة علي الأقل من المواد التالية: “اللغة الانجليزية، العلوم، الرياضيات”. في الحالة الثانية يجب أن يكون الطالب حاصل علي مجموع 95% أي 266 درجة كحد أدني، ويجب أن يكون الطالب قد حصل علي الدرجة النهائية في مادتين علي الأقل من المواد التالية: “اللغة الانجليزية، العلوم، الرياضيات”.

شروط القبول في مدارس ستيم

ألا يزيد سن الطالب المتقدم لمدارس المتفوقين عن 18 سنة في اكتوبر المقبل.

ألا يقل المجموع عن 95% بأي حال من الأحوال.

اجتياز اختبار القبول في ستيم والذي سيتم تحديد موعده ورابط معرفة لجات الاختبار قريبا.

اختبار القبول في ستيم

اختبارات طبية وشخصية.

اختبارات الذكاء العالمي “إلكتروني”.

اختبارات في مادة العلوم “إلكتروني”.

اختبارات في مادة الرياضيات “إلكتروني”.

اختبارات في اللغة الانجليزية ” إلكتروني”.

اختبارات القدرات الذهنية IQ “إلكتروني”.

اختبار قياس المعلومات التراكمية “إلكتروني”.

ويقوم الطالب بآداء اختبار القبول في ستيم فور إعلان وزارة التربية والتعليم عن ايام اداء الاختبار واماكن اللجات المقررة للطلاب حسب المحافظات والإدارات التعليمية، حيث يقوم الطالب بالاستعلام عن مقر لجنته الامتحانية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة المقر والوقت واليوم.

التحضير لامتحان القبول في مدارس زويل

اماكن مدارس ستيم

كفرالشيخ.

المنوفية.

الإسكندرية.

الدقهلية.

الإسماعيلية.

البحر الأحمر.

الغربية.

أسيوط.

الأقصر.

الفيوم.

الشرقية.

قنا.

المنيا.

بني سويف.

اكتوبر “بنين”.

المعادي “بنات”.

مصاريف مدارس ستيم

والجدير بالذكر أن مصاريف مدارس ستيم تكون 3000 جنيه فقط في السنة الاولي، وهي شاملة التأميل الخاص باللاب توب الذي سيستلمه الطالب من المدرسة، كما تسمح المدرسة للطالب بإحضار اللاب توب الخاص به إذا اراد مع ابقاء اللاب توب المقدم من المدرسة في حالة جيدة، حيث يتم تسليم اللاب توب بعد الانتهاء من السنة الثالثة في ستيم.

وفور تسليم اللاب سيتم محو كافة ملفات الطالب من عليه وسيستلم ولي الأمر التأمين المقدر ب2000 جنيه من البريد في غضون بضع اسابيع من تسليم اللابتوب.

مصاريف مدارس المتفوقين

وقد قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالتأكيد أن الطلاب المقبولون في مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا عليهم تسديد قيمة النفقات الفعلية التي تنفقها المدرسة عليهم بالجنيه المصري وفقا لما تقدره اللجنة العليا لإدارة تلك المدارس، ويتم إعفاء طلاب المدارس التالية نت هذا القرار:

طلاب المدارس الرسمية عربي.

طلاب المدارس الرسمية لغات.

طلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات.

طلاب المدارس الحكومية.

مصروفات ستيم للمدارس الخاصة

أما بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة عربي ولغات فإن عليهم دفع نفس المصروفات الدراسية التي قاموا بدفعها في آخر سنة دراسيةبالمرحلة الإعدادية، ويجب تقديم إيصال معتمد عليه شعار الجمهورية مقدم من الادارة التعليمية التابعة لها هذه المدرسة الخاصة في المرحلة الإعدادية.

مصروفات ستيم للمدارس الانترناشونال

أما طلاب المدارس الدولية يقومون بدفع المصاريف الفعليه للدراسة والتي تقدم بـ 30 الف جنيه مصريفقط لا غير، ويتم دفعها بداية كل عام دراسي.