عبد الحفيظ: نحترم الزمالك كثيرًا ونقدركم كإدارة ولاعبين وأجهزة فنية

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، ردًا على ما حدث من بعض جماهير النادى الأهلى فى حق شيكابالا لاعب نادى الزمالك: "أتمنى ألا يكون هناك أى تجاوز فى حق أي أحد فى المنظومة الرياضية، فنحن فى الأول والأخر نلعب لعبة رياضية، وخلال الـ 90 دقيقة يكون بيننا ندية وتنافس، ولكن بعد اللقاء جميعنا إخوة وفى نفس الاتجاه، ووجه عبد الحفيظ رسالة لشيكابالا ونادى الزمالك، قائلا: "عمرنا ما كنا مع الزمالك أو أحد أفراده أو أحد نجومه مختلفين خارج الملعب، بالعكس كلنا فى صف واحد واتجاه واحد وجميعنا إخوة وحبايب، يبقى المنافسة داخل الملعب هي السائدة، ونكن ونحترم نادى الزمالك جدًا جدًا ونقدره كإدارة وجماهير ولاعبين وأجهزة فنية".
وأضاف مدير الكرة بالنادى الأهلى، فى تصريحات تليفزيونية، أن سبب توتره خلال مباراة أمس هو أن النادى الأهلى كان يلعب نهائي أفريقيا -التي تعد أقوى وأهم بطولة على مستوى القارة الأفريقية- ووصلت فيها للمباراة النهائية فكان من المهم للغاية أن النادى الأهلي يحققها، وتقديم مباراة جيدة تليق باسم النادى الأهلى، واستطعنا الفوز بالبطولة العاشرة، والثانية على التوالي.
وأشار سيد عبد الحفيظ، إلى أن دلالات البطولة العاشرة للنادى الأهلى، هي التحدث عن رقم كبير ويبعد كثيرًا عن أقرب المنافسين على مستوى القارة الأفريقية، لكن أيضا يحمل النادى الأهلى مسئولية كبيرة وهى الفوز بها العام المقبل حتى يكون النادى الأهلى أول فريق على مستوى القارة يحقق البطولة 3 مرات متتالية، وتبتعد بالرصيد والألقاب عن أقرب المنافسين، حيث يعود أيضا بالتسويق على النادى فى الأمور المادية والعالمية من حيث الانتشار، والمعرفة باسم النادى ومكانته.
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