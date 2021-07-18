محافظ الجيزة: إصلاح طفوحات الصرف ورفع كفاءة نفق أبو زارع بالعمرانية

جدة - نرمين السيد - قام محافظ الجيزة أحمد راشد بجولة ميدانية للوقوف على أعمال التطوير ورفع الكفاءة لنفق "أبو زارع" بحى العمرانية، والتى شملت الانتهاء من إصلاح طفوحات الصرف الصحى، موجها رئيس حى العمرانية برفع المخلفات ونواتج التطهير بداخل النفق ومحيطه، وذلك فى إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين.





وشدد المحافظ، خلال الجولة على سرعة تنفيذ أعمال طلاء جدران النفق وتجريد وتمهيد الطريق ورفع مستوى الإنارة به، وتخصيص دوريات نظافة يومية للتأكد من عدم وجود مخلفات به، وذلك للتسهيل على المواطنين المترددين على المنطقة.

كما وجه محافظ الجيزة، رئيس حى العمرانية بالمتابعة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إزالة العوائق التى تواجه تنفيذ مشروع إنشاء خط صرف صحى بذلك القطاع لاستيعاب كافة الضغوطات ومنع الطفوحات المتكررة.

كما تابع المحافظ أعمال إصلاح كسر بخط الصرف الصحى وتطهير وتسليك الشبكات بشارع "مجلع رومانى" من شارع الدكتور فؤاد بحى العمرانية، حيث تم إنشاء وتركيب بدالة لحين الانتهاء من استبدال الخط بالكامل فى موعد غايته 24 ساعة.

وناشد المحافظ المواطنين ضرورة الحفاظ على مجهودات الدولة وأعمال التطوير والحرص على توصيل المرافق بصورة شرعية وعدم التعدى على الشبكات، موجها رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتركيب الوصلات المنزلية بنظام التقسيط للتسهيل عليهم، ولتمكينهم من الحصول على خدمات مطابقة للمواصفات.

كما شدد على رئيس حى العمرانية ضرورة إزالة التعديات والمخازن المتجاوزة لخط التنظيم بشارع الدكتور فؤاد، ومنع الأسواق العشوائية بالشارع استجابة لمطالب المواطنين ولتحسين حركة المرور.

وقد رافق المحافظ خلال جولته كل من: علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد نور الدين رئيس حى العمرانية.