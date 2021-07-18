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أحتفل الحساب الرسمي للقلعة الحمراء بأهداف عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأهداف اللاعب في الثلاث نهائيات الأخيرة للمارد الأحمر لعل أخرها مواجهة كايزر تشيفز في المغرب.

وسجل عمرو السولية الهدف الثاني لفريقه في مرمى كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي أنتهت لصالح القلعة الحمراء بثلاثية دون رد وأقيمت على ملعب محمد الخامس.

عمرو السولية «ميزان» لاعب وسط الأهلي

وبجانب هدفه في بطولة 2021، نجح عمرو السولية في تسجيل الهدف الثاني في مرمى الزمالك بنسخة 2020 ، بينما نجح لاعب وسط الأهلي في تسجيل هدفه الثالث في مرمى الترجي التونسي بنهائي 2018 ، ليصبح أول لاعب في تاريخ الأهلي يسجل في ثلاثة نهائيات متتالية يخوضها المارد الأحمر، وبالتالي تغيير المفهوم عن لاعب الوسط بأنه وظيفتة دفاعية أكثر من كونها هجومية.

أرقام عمرو السولية مع الأهلي

وأستطاع عمرو السولية حجز مكانه في النادي الأهلي بشكل أساسي بجانب تواجده الدائم مع المنتخب المصري خلال الفترة الماضية، حيث أمتاز لاعب وسط المارد الأحمر بربط الخطوط و صاحب التمريرات الطولية الممتازة في ظهر المدافعين حيث يعد الأكثر في التمريرات الطولية خلال مواجهة كايزر تشيفز بـ ٨ تمرير طولية بواقة ١١ تمريرة صحيحة.

«مايسترو المارد الأحمر».. كيف أبتكر «عمرو السولية» مفاهيم جديدة للاعب الوسط بإفريقيا

يبدو أن الجيل الحالي في النادي الأهلي على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية الخاصة بالقلعة الحمراء ، ولم يقتصر هذا الإنجاز على لاعبي المارد الأحمر بل أمتد لمديري الكرة بالمارد الأحمر.

بالأرقام.. سيد عبدالحفيظ يتفوق على «البطل» كأفضل مدير كرة للنادي الأهلي

و حقق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي البطولة الثامنة عشر في تاريخه كمدير للقلعة الحمراء ، وهو بذلك يتفوق على ثاب البطل الذي شغل ذات المنصب خلال السنوات الماضية حتى الفترات الأولى من تولى مانويل جوزيه.

سيد عبدالحفيظ مدير كرة

وحصد عبدالحفيظ كمدير كرة مع النادي الأهلي 18 بطولة حتى الأن بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز ، بينما حصل ثابت البطل في نفس المنصب على 12 لقب فقط مع القلعة الحمراء.

وفي المجمل حصد سيد عبد الحفيظ البطولة ٣٢ في تاريخه مع الأهلي سواء حينما كان لاعبا أو مديرا للكرة بواقع 18 بطولة في منصب مدير الكرة ، و14 لقب كلاعب في القلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أن الأهلي حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد التتويج باللقب على حساب كايزر تشيفز في النهائي الذي أنتهى بثلاثة أهداف دون رد.