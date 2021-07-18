تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها.
وبادل الرئيس الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة متمنياً أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى عهد أبو ظبى يهنئ الرئيس السيسى بقرب حلول عيد الأضحى المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.