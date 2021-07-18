ولى عهد أبو ظبى يهنئ الرئيس السيسى بقرب حلول عيد الأضحى المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها.

وبادل الرئيس الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة متمنياً أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.