تعرف على مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الأضحى  

انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفنى أن الشركة مستمرة فى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأن عمليات التعقيم والتطهير لجميع الأماكن التلامسية مع الركاب داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني تتم على مدار ساعات التشغيل بشكل دورى كما يتم أيضا تعقيم وتطهير جميع القطارات بعد انتهاء التشغيل بشكل يومى داخل الورش وعلى الأرصفة، كما أن الشركة تقوم وبشكل مستمر على مدار ساعات التشغيل بإذاعة رسائل صوتية عبر الإذاعة الداخلية بجميع المحطات للتأكيد على جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامة داخل المحطات وعدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض من يخالف ذلك إلى تطبيق الغرامة المقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وقدرها 50 جنيها مع عدم دخول أى راكب إلى المحطة بدون ارتداء الكمامة حفاظا عليهم وعلى من حولهم متمنيين السلامة للجميع.

كما أكد أن الشركة مستمرة فى مواعيد العمل الحالية وأن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطين الأول والثاني في تمام الساعة 5:15 ص طوال العام وأن نهاية التشغيل الساعة 1:00 ص وبإجمالي عدد رحلات تقدر بـ962 رحلة بالخطين الأول والثاني حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة 496 رحلة وعدد رحلات الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب 466 رحلة، بعدد قطارات 43 قطارا يعمل بالخط الأول وعدد قطارات 22 قطار يعمل بالخط الثاني على أن يتم زيادة هذه القطارات بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك والمقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء من يوم 17 حتى يوم 24 يوليو 2021.

كما أعلن أن مواعيد قيام آخر القطارات حاليا هى نفس المواعيد التى سيتم الاستمرار فى العمل بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أن موعد قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان 11:10م ومن محطة المرج الجديدة 11:30 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب 11:35م، حيث يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة انور السادات الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 11:55 م.

كما أضاف الفضالي أن الاستعدادات شملت أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف والبالغ عددها 20 نقطة إسعاف موزعة بالخطين الأول والثاني داخل المحطات وعلى الأرصفة للتدخل السريع أثناء حدوث أى حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، كما تم أيضا الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، كما أنه يتم الدفع بجميع القطارات الإضافية المكيفة أثناء الموجه الحاره تخفيفا وتيسيرا على جميع ركاب المترو ومنعا لحدوث أى تكدسات أو زحام على الأرصفة.

ومن جانبه أكد المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة أن هناك تنسيق كامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لعمل أكمنة ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضبط أى مخالفات أو كل أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور وذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم.

وأضاف صبرة أن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطين الأول والثاني وأن هناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر امانا عند استقلاله وأن تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وتسهيل انتقالهم عبر خطوط المترو هو ما تسعى إليه إدارة الشركة.

وختاما أوضح أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع جميع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لاستقبال الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 والرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وأيضا عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على الفيسبوك .

وأضاف بكير أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات مترو الأنفاق والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط، مؤكدا احترام المواطنين والسعى فى تقديم أفضل خدمة لهم.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية داخل مرفق مترو الأنفاق وتقديم كافة سبل الراحة لجميع ركاب مترو الأنفاق.