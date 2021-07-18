الأنبا سيداروس يهنئ محافظ القليوبية بالعيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها نيافته على رأس وفد كنسى من القطاع الرعوى، اليوم، لمقر محافظة القليوبية، حيث قدموا التهنئة لمحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان وقيادات المحافظة بهذه المناسبة.

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