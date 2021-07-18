/641234/الزمالك-يكشف-طريقة-حصد-الدوري-ويوضح-موقف-شيكابالا-من-الإصابة

أعلن نادي الزمالك عن موقف النادي الأبيض خلال المرحلة المقبلة استعدادا لعودة مواجهات الدوري الممتاز ، فضلا عن تحديد موقف محمود عبدالرازق شيكابالا وزيزو من الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن شكوى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق من آلام في العضلة الأمامية، موضحا أن الجهاز الطبي فضل عدم استكماله التدريب مساء اليوم الأحد حيث خضع لتدريبات علاجية.

الزمالك يكشف موقف الفارس الأبيض من مباريات الدوري

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق يشكو من آلام في وتر صابونة الركبة ولم يستكمل المران، حيث خضع لجلسة علاجية. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض اللاعبين تدريب الغد الإثنين في العاشرة والنصف صباحا بملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، بدلا من خوضه في الخامسة مساءً.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استقرار الجهاز الفني على طرفي مباراتي الفريق الوديتين بمعسكر برج العرب في الإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

مواعيد مباريات الزمالك خلال الفترة المقبلة

وأضاف المدير الإداري للزمالك أن الفريق سيخوض مباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالي أمام منتخب القسم الثاني، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم 29 من الشهر نفسه.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ضمن استعداد الفارس الأبيض لحصد لقب الدوري هذا الموسم.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريب ه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة من 27 مباراة ، بينما وقع المارد الأحمر في وصافة الترتيب برصيد 51 ومتبقي لهم 4 مواجهات مؤجلة يخوضها المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.