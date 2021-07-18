فى حملة موسعة.. صحة الشرقية تعدم 57 طن من المخللات قبل عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق والقنايات، يرافقه مراقبى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشى مكتب الأغذية بالإدارة، وذلك تزامناً مع استقبال عبد الأضحى المبارك، واستمرارا الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية به نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة بقرية النخاس مركز الزقازيق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المخزن، كما تم إعدام 3 طن و 750 كجم مخللات عبارة عن 25 برميل "جزر، وفلفل، وزيتون، وشطة، وهريسة شطة" يزن كل برميل 150 كجم، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 53 طن و 700 كجم مخللات عبارة عن 358 برميل، لسوء التخزين، وعدم وجود بيانات، ووجود عفن ظاهرى بها، وتم سحب 3 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة. وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خاصة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مؤكداً عدم التهاون فى إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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