الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الأعلى للإعلام فى بيان: "يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".
وأضاف: "ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى نستلهم منه أفضل معانى وقيم حسن الجزاء، لتكون دافعا لنا على بذل الجهد والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة هامة ودقيقة من تاريخه، نستهدف فيها البناء والتنمية متسلحين بالإخلاص والعمل".
وتابع: "إذا نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر الجديدة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، ونعاهد سيادتكم على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب العظيم".
واختتم: "حفظ الله الوطن قيادة وشعبًا من كل سوء، وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية فى أمن وأمان وصحة وازدهار".
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