/641233/بيلاروسيا-تتصدر-ومصر-في-المركز-الثالث-في-منافسات-السلاح-للتتابع-المختلط-ببطولة-العالم-للخماسي-الحديث

تربع منتخب بيلاروسيا على صدارة منافسات السلاح بتتابع المختلط، ضمن منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، وتستيف البطولة ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، وبدأت منافسات البطولة يوم 12 من شهر يوليو الجاري، على أن تنتهي اليوم الأحد الموافق 18 من شهر يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج ترتيب المتسابقين:

ترتيب المنتخبات في منافسات السلاح

تصدر ثنائي منتخب بيلاروسيا أولاديسلاو بيرازافيك وإتسينا كاتسيارينا منافسات السلاح بمجموع نقاط 582، بينما جاء في المركز الثاني ثنائي منتخب روسيا إيجور جرومادسكي ويانا سولوفينا بمجموع نقاط 564، وجاء ثنائي منتخبنا الوطني سلمى أيمن ومهند طارق في المركز الثالث بمجموع نقاط 543.

استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث

تسيضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، وبدأت فعاليات البطولة يوم 12 من شهر يوليو الحالي، بمشاركة 27 دولة من جميع أنحاء العالم، وتقام البطولة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تنتهي منافسات البطولة اليوم الأحد، الموافق 18 من نفس الشهر.

الدول المشاركة في بطولة الخماسي الحديث

تشارك مصر وهي الدولة المستضيفة للبطولة، بجانب كل من المنتخبات التالية: ألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني للناشات والذي يضم سلمي أيمن أميرة قنديل و ملك خالد الجمعة الماضية فضية الفرق ، بينما حقق أمس منتخب الناشئين الذي يضم أحمد الجندي ، نور الدين كريم ، مهند طارق برونزية الفرق وحصد أحمد الجندي ذهبية منافسات الفردي.

ممثلين مصر في بطولة الخماسي الحديث

إياد الكاشف وأدهم هاني فودة ومحمد الجندي ويوسف قرني ومحمد الجندي وأحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام. وعلى الجانب الأخر يمثل مصر في منتخب الناشئات، كل من: أريج نور الدين ومريم عامر ومايا محمد وسلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد.