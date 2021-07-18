/641232/بالأرقام-سيد-عبدالحفيظ-يتفوق-على-البطل-كأفضل-مدير-كرة-للنادي-الأهلي

يبدو أن الجيل الحالي في النادي الأهلي على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية الخاصة بالقلعة الحمراء ، ولم يقتصر هذا الإنجاز على لاعبي المارد الأحمر بل أمتد لمديري الكرة بالمارد الأحمر، ويستعرض دوت الخليج إنجازات عبدالحفيظ.

و حقق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي البطولة الثامنة عشر في تاريخه كمدير للقلعة الحمراء ، وهو بذلك يتفوق على ثاب البطل الذي شغل ذات المنصب خلال السنوات الماضية حتى الفترات الأولى من تولى مانويل جوزيه.

أرقام سيد عبدالحيظ مع النادي الأهلي

وحصد عبدالحفيظ كمدير كرة مع النادي الأهلي 18 بطولة حتى الأن بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز ، بينما حصل ثابت البطل في نفس المنصب على 12 لقب فقط مع القلعة الحمراء.

بالأرقام.. ماذا قدم سيد عبدالحفيظ للنادي الأهلي ؟!

وفي المجمل حصد سيد عبد الحفيظ البطولة ٣٢ في تاريخه مع الأهلي سواء حينما كان لاعبا أو مديرا للكرة بواقع 18 بطولة في منصب مدير الكرة ، و14 لقب كلاعب في القلعة الحمراء.

صفات عبدالحفيظ المميز في النادي الأهلي

وتميز سيد عبدالحفيظ بالعديدة من الصفات التي منحته لقب الأفضل بين مديري الكرة في القارة الإفريقية والتي يتفق في كثير منها مع ثابت البطل «أيقونة» الإدارة في القلعة الحمراء:

السيطرة علي كم النجوم الموجود في الأهلي.

التعامل الذكي مع الإعلام.

التعامل الذكي مع المنافسين و الحكام.

تصدير الضغط علي المنافسين.

حماية لاعبي فريقه في الأوقات الصعبه.

على جانب أخر أستعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهارات محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهة نهائي دوري الأبطال الإفريقي في المواجهة التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر تويتر فيديو تجميعي لملخص لمسات محمد مجدي أفشة في نهائي إفريقيا في المباراة التي حصل فيها اللاعب على أفضل لاعب في نهائي بطولة إفريقيا للموسم الحالي من الأميرة السمراء.

أفشة مع النادي الأهلي

وكان أفشة حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية عقب تسجيله الهدف الثاني للمارد الأحمر وتقديم أداء مميز خلال مجريات اللقاء.

على جانب أخر كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رد المارد الأحمر على حديث والدة اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حيث ناشدت والدته مسئولي القلعة الحمراء بمنحه أجازة من أجل إتمام حفل زواجه.