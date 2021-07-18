/641231/إرجاء-الجلسة-العامة-لمجلس-النواب-لتصبح-الأحد-٢٥-يوليو-بدلا-من-السبت-٢٤-يوليو-٢٠٢١

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هـ ، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات .

رئيس النواب والسيسي بمناسبة عيد الأضحي

جاء في نص البرقية: "يطيب لى بإسمي وإسم أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم فخامة الرئيس بخالص التهنئة القلبية مقرونة بأعز الأمانى الطيبة بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم وهو يرفُل فى ثياب العزة والمِنعة مرتقياً أعلى مراتب السعادة".

وقال رئيــس مجلس النواب :"إن ما انجزتموه- يا سيادة الرئيس- منذ أن أولاكم الشعب أمره وأودعكم أمانته كبير إذا ما قيس بالإمكانات المتاحة."

وتابع :" فبرغم العواصف العاتية وما أحاط بنا من ظروف خارجية وداخلية، إلا أن السنوات السبع الماضية رغم قصرها كانت حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة مفجرة ينابيع الخير فى ربوع مصر وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل."

سياسة خارجية متزنة للرئيس السيسي

وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "لقد التزمتم – يا سيادة الرئيس – بسياسة خارجية متزنة ومتعقلة ترتبط بالأهداف القومية والمصالح الاستراتيجية وتعزيز التضامن بين الدول التى تشكل دوائر اهتمامنا وفى مقدمتها الدول العربية الشقيقة، وتعزيز علاقات مصر مع أشقائها فى القارة السمراء ومجموعة عدم الإنحياز" ، مؤكداً أنه إذا كنا نفخر بهتاف "دوت الخليج"، فإن أول مفاخر كل منا أنه ولد فى مصر ويشارك فى نهضتها.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة ، قائلاً: "لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً تسدون عن مصر مطالع الفتن ليبلغ شعبها مرفأ الأمن والأمان".

وكل عام وأنتم بخير .