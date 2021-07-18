/641228/اقتحم-مأمورية-ترحيلات-حقيقة-خلاف-نجل-الإخوانية-هويدا-طه-مع-ضابط-شرطة

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، عن حقيقة ما تناولته بعض القنوات الإخوانية بالخارج حول ما بثته الإثارية هويدا طه «المذيعة السابقة بإحدى القنوات المناوئة»، من ادعاءات بتعرض نجلها للحبس نتيجة خلاف مرورى مع أحد الضباط.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ادعاء المذيعة السابقة بإحدى القنوات المناوئة بتعرض نجلها للحبس نتيجة خلاف مرورى مع أحد الضباط

اقتحام مأمورية ترحيلات

وأشار المصدر إلى أن حقيقة الواقعة أن ابنها الإخواني قد حاول اقتحام مأمورية ترحيلات أحد العناصر الإخوانية والمرتبطة به بعد انتهاء جلسة محاكمته، وتصوير سيارة الضابط باعتباره «خلافًا مروريًا»، بهدف إثارة المواطنين ضد الشرطة.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة نتيجة لادعاءاتها الكاذبة.

قطاع الأمن العام

وفي سياق أخر استهدف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية» « السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها 61 متهما، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

ونتج الجهود خلال أسبوع عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية وضبط 389 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – السويس – المنيا - كفر الشيخ - الشرقية – الأقصر – القليوبية – سوهاج – المنوفية – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد - قنا) وبحوزتهم (210 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).