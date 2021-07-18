/641227/بسنت-حميدة-تعلن-إصابتها-بشد-في-العضلة-الخلفية-قبل-أيام-من-انطلاق-الأولمبياد

تعرضت بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، لإصابة في العضلة الخلفية، وتتزامن تلك الإصابة مع قرب انطلاق دورة الالعاب الأولمبية القادمة، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتبدأ فعالياتها يوم 23 من شهر يوليو الحالي، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس القادم، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

تفاصيل إصابة بسنت حميدة

نشرت بسنت حميدة فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي على فيس بوك، واحتوى الفيديو على إعلان بسنت حميدة لتعرضها خلال أخر تدريب خاضتها استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وأكدت بسنت حميدة خلال الفيديو التي نشرتها على صفحته الرسمية بفيس بوك، أنه لن تستطيع المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وذلك بسبب الإصابة التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة ضمن استعداته للمشاركة في الأولمبياد.

بسنت حميدة تنشر فيديو لها عبر فيس بوك

وقالت بسنت حميدة: “سأظل مؤمنة بقضاء الله رغم أنه اختبار شديد، وكنت أتمنى المشاركة في البطولة، وبذلت كل ما في وسعي من جهد وتعبت من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو وحاولت حتى وصلت إلى ما أنا عليه”.

يذكر أن بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، كانت قد تأهلت إلى منافسات طوكيو في سباق 200 م عدو، وذلك من خلال البطولة التأهيلية التي أقيمت بالمركز الأولمبي في المعادي، حيث حطمت بسنت حميدة الرقم المصري بزمن 22.8 ثانية لتؤكد صعودها لأولمبياد طوكيو.

قصة اختفاء الرباع الأوغندي من اليابان

أعلن مسئولو البعثة الأوغندية المقيمة في اليابان، للأستعداد لدورة الألعاب الأولمبية القادمة والتي تقام في اليابان، عن اختفاء الرباع الأوغندي يوليوس سكيتوليكو عن صفوف البعثة، يوم الجمعة قبل الماضي، وأوضح المسؤولين أن أن أخر ظهور للاعب، كان عندما شاهده صديقه، في منتصف الليل في أحد فنادق طوكيو باليابان.

وبدأت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو، رحلة البحث عن الرباع الأوغندي يوليوس سكيتوليكو، صاحب ال ٢٠ عام، وفشلت الشرطة اليابانية في الحصول علية حتى الأن، ولكن اكتشفت شرطة طوكيو اليوم الأحد، رسالة في غرفة اللاعب، تحتوى على سبب اختافئه، حيث جاء في الرسالة: “ لن أعود وسأبحث عن عمل في اليابان”.