صور- جابر طايع فى حفل تكريمه: وزير الأوقاف كان ولا زال سيفه بتارا ضد الفساد

جدة - نرمين السيد - أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، درع وزارة الأوقاف لبلوغه سن المعاش، تقديرًا لتفانيه فى عمله موجهًا له الشكر والتقدير لما بذله من جهد خلال فترة عمله.





وفى كلمته خلال الحفل، أكد الشيخ جابر طايع يوسف فى شهادة لله وللتاريخ أن وزارة الأوقاف تعيش أزهى عصورها، فى عهد الدكتور محمد مختار جمعة. وأوضح أن وزير الأوقاف، يتحسس من الفساد والمفسدين تحسسه من المرض، وكان ولا زال سيفه بتارًا فى ذلك.

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