بعد أزمة ياسمين عبدالعزيز..تامر فرج يشن هجوما على نقيب الأطباء

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دوت الخليج يرصد تعليق تامر فرج على حادث ياسمين عبد العزيز

ونشر تامر فرج فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام كاشفا عن غضبه من كثرة الأخطاء الطبية المنتشرة بشكل واسع في تلك الأيام، قائلًا: "السيد نقيب الأطباء حضرتك فين؟، لما كل يوم نسمع عن حد توفى أو تعب بسبب خطأ طبي حساب الخطأ الطبي ده على مين.. مين هيشرحلنا مين المسؤول عن الخطأ الطبي لياسمين.. إيمان الحصري، فاطمة كشري، وأنا دفنت صديق عمري المخرج محمد صابر السرجاني وغيرهم بسبب خطأ طبي”.

وتابع فرج معربا عن استايئه: “أي أخطاء مقبولة إلا في الأخطاء الطبية.. محتاجين حد يطلع يقولنا يعني أي أخطاء طبية، ونعالجه إزاى وحسابه هيبقى على مين، وفي الآخر بنلاقي أطباء عاملين أخطاء ومكملين والدنيا عادي.. كتر العمل في البني آدمين مش معناه انهم أصبحوا أعمال مكتبية ويُمكن إصلاحها، ومفروض يكون الموضوع ليه واقفة”.الأطباء تقييمهم بقا ايه.. لما كنت مرشد سياحي، كانت النقابة المرشدين السياحين بتعملنا دورة تنشيطية كل 5 سنين، هل الأطباء يخضعون لمثل هذه الإجراءات أم لا؟".

واختتم فرج حديثه موجها رسالة لنقيب الأطباء: "أرجو من السيد نقيب الأطباء أن يرد علينا، ونعرف نرجو أن تتجاوب الدولة معانا.. الدولة ترد علينا ونعرف حساب الخطأ الطبي ده عند مين؟، وهيتعالج إزاي علشان نبطل أخطاء طبية".

تامر فرج يطلب من متابعيه شن حملة هجوم على الأطباء

وأرفق تامر فرج تعليقا على الفيديو يطلب من متابعيه القيام بحملة قوية ضد الأطباء لحين الاستجابة لهم، فقال: “أرجوكم قوموا بحمله لحد ما السيد نقيب الأطباء يرد علينا ويبدأ فى تقويم المنظومه الطبيه حتى لا يضيع مجهود الأطباء المحترمين الأخرين ويشوه مسيرة الجيش الأبيض قلة من الأطباء لا تقدر حجم وأهمية دورهم و رسالتهم”.

الجدير بالذكر أنه دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في إصابتها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.