أولى ضحايا الأولمبياد.. المنشطات تؤدي لانسحاب الاتحاد الروسي«تفاصيل»

/641223/أولى-ضحايا-الأولمبياد-المنشطات-تؤدي-لانسحاب-الاتحاد-الروسيتفاصيل

أعلن الاتحاد الروسي للتجديف، انسحابه من مسابقة التجديد الرباعي للرجال، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتبدأ فعالياتها يوم 23 من شهر يوليو الجاري، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس القادم، وذلك من خلال البيان الذي أصدره الاتحاد الروسي والذي احتوى على: “نظرا لعدم ارتقاء مهارات البديلين المحتملين لمعايير الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى الضغوط النفسية والعاطفية نتيجة اقتراب موعد انطلاق الأولمبياد، قرر الاتحاد اتخاذ قرار صعب بسحب مشاركة الفريق الرباعي”.

ويعرض دوت الخليج تفاصيل انسحاب الاتحاد الروسي للتجديف من دورت الأالعاب الأولمبية القادمة، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

تفاصيل انحساب الاتحاد الروسي من مسابقات التجديف بأولمبيات طوكيو

نشر الاتحاد العالمي للتجديف عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بـ “تويتر”، تلقيه بيان يفيد بانسحاب روسيا من أولمبياد طوكيو 2021.

وكتب الاتحاد العالمي للتجديف عبر صفحته الرسمية على تويتر: “تلقى التجديف العالمي قرار الاتحاد الروسي للتجديف بسحب زوارق التجديف الرباعية للرجال من سباق القوارب الأولمبية”.

وتابع: “أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذا المكان يمكن أن يعزى الآن إلى وضع M4x التالي في FOQR”.

قصة اختفاء الرباع الأوغندي من اليابان

أعلن مسئولو البعثة الأوغندية المقيمة في اليابان، للأستعداد لدورة الألعاب الأولمبية القادمة والتي تقام في اليابان، عن اختفاء الرباع الأوغندي يوليوس سكيتوليكو عن صفوف البعثة، يوم الجمعة قبل الماضي، وأوضح المسؤولين أن أن أخر ظهور للاعب، كان عندما شاهده صديقه، في منتصف الليل في أحد فنادق طوكيو باليابان.

وبدأت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو، رحلة البحث عن الرباع الأوغندي يوليوس سكيتوليكو، صاحب ال ٢٠ عام، وفشلت الشرطة اليابانية في الحصول علية حتى الأن، ولكن اكتشفت شرطة طوكيو اليوم الأحد، رسالة في غرفة اللاعب، تحتوى على سبب اختافئه، حيث جاء في الرسالة: “ لن أعود وسأبحث عن عمل في اليابان”.

تكررت تلك الواقعة في العديد من المرات، حيث لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يختفي فيها أحد الرياضيين المشاركيين في الأولمبياد، وخاصة من قبل اللاعبين الأفارقة.