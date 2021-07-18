/641218/النائبة-إيرين-سعيد-مبادرة-حياة-كريمة-تزيد-من-انتماء-المواطن-للوطن

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة اسهمت فى الارتقاء بالريف المصرى، وغيرت من وجهة نظر المواطن للحكومة من حيث الاهتمام بالمدن الكبرى والعاصمة فقط على حساب القرى والريف، ولكن جاءت مبادرة حياة كريمة لتمتد أيادى التطوير إلى القرى المصرية، إيذانا ببدء عهد جديد من التنمية يشمل كل مدن وقرى الدولة المصرية.

دوت الخليج

إيرين سعيد: الرئيس السيسي يولى اهتمام كبير بكل فئات المجتمع من محدوي الدخل

وأضافت اليرلمانية إيرين سعيد، فى تصريح لـ"دوت الخليج"، أننا اليوم نشهد أعمال تطوير لكل القرى فى الريف التى كانت مهمشة من قبل، وكان المواطنين هناك تحت خط الفقر، وقد انتشلهم الرئيس الإنسان بمبادرة حياة كريمة ، ليثبت لنا كل يوم مدى اهتمامه بكل فئات المجتمع من محدودى الدخل و الفقراء والمهمشين.

وثمنت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. واعتماد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

إيرين سعيد: مبادرة حياة كريمة تهتم بكل الجوانب الحياتية للمواطنين

ولفتت النائبة إيرين سعيد، إلى أن سابقا كان المواطنين يشكون من اهتمام الحكومة بالمدن الكبرى ولكن الآن الأمر اختلف، خاصة أن مبادرة حياة كريمة تهتم بكل الجوانب الحياتية للمواطنين فى القرى من صحة وتعليم، ومرافق أساسية، وهذا يزيد من انتماء المواطنين للوطن.

هذا وكان استاد القاهرة الدولي قد شهد يوم الخميس الماضى، المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة وسط حضور الآلاف من المواطنين من كل مراكز وقرى ومحافظات مصر، بحضور رئيس الجمهورية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه "لدى مصر فرصة حقيقية لتطوير قدرات الصناعة وأن الأولوية للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف"/ وقال: "أتابع عن كثب قضية المناقصات مع الشركات التي تستهدف المشاركة في مبادرة حياة كريمة"، لافتا إلى أن "مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير التعليم والصحة والاتصالات والزراعة".

وأشار السيسي إلى أن "حجم الجهد لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري كبير، وموارده كبيرة جدا، ويتم إنفاقها في مدة زمنية، أتمنى أن تكون 3 سنوات".

هذا ودعا الرئيس منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، وأوضح قائلا: " كل اللي عاوز يساعد في حياة كريمة يقدر يساعد وكل قطاعات الدولة"، موضحا أن "مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية، نتيجة عدم استغلال الظهير الصحراوي".