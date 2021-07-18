/641217/أنا-جيت-الدنيا-عشان-اتدلع-أول-تعليق-من-فيفي-عبده-بعد-شفائها

حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنأة جمهورها بعيد الأضحى المجيد من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت من خلاله بإطلالة مثيرة لأول مرة بعد شفائها.

دوت الخليج يرصد تهنأة فيفي عبده لجمهورها

ووجهت فيفي عبده رسالة هامة للجمهور بشأن عيد الأضحى، لافته إلى حرصها على الاستمتاع بعد أن تعرضت لوعكة صحية وتم شفائها، فقالت عبده في فيديو عبر موقع انستجرام: “عايزة أقولكم كل سنة وأنتم طيبين، وأنا فرحانة إن ربنا شفاني وعفاني، وعايزة أطلع عشان أشكر الدكاترة والناس اللي اتعاملوا معايا وأشكر ربنا على اللي وصلتله.. ويلا نهيص وأنا جيت الدنيا عشان اتدلع”.

تدهور الحالة الصحية لفيفي عبده

وكانت فيفي عبده مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب "حقنة خطأ" في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها: "مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة أقولكوا حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية".

كما سبق، وأن كشفت فيفي عبده، عن تعرضها خلال الأيام الماضية إلى وعكة صحية نتيجة الحسد، مؤكدة أن هناك عيونًا حسدتها لذهابها إلى المصيف في الساحل الشمالي.

وقالت فيفي عبده، خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، إنها سافرت إلى الساحل الشمالي لتحصل على “تان” لجسمها، وأن سبب ما تعرضت له هو العين والحسد.

وأضافت: “أنا أصبحت لا أثق في الناس، ونسيت اللغة الإنجليزية لأنني لا أتمرن عليها منذ ما يقرب من سنة أو سنة ونصف لمرضي في تلك الفترة”.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.