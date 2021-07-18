طلبات «والدة أفشة» أوامر في الأهلي.. تفاصيل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رد المارد الأحمر على حديث والدة اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حيث ناشدت والدته مسئولي القلعة الحمراء بمنحه أجازة من أجل إتمام حفل زواجه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " النادي الأهلي لا يمانع في منح اللاعب إجازة زواج ، لكن القرار لم يعد في يد مجلس إدارة القلعة الحمراء بل في أيدي الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

الأهلي يرد على تصريحات والدة أفشة

وتابع : " الفترة المقبلة يدخل النادي الأهلي مرحلة جديدة في تحديات المارد الأحمر لحصد بطولة الدوري الممتاز، وينتظر الفريق جدول مزدحم وهو الأمر الذي يصعب من إمكانية منح اللاعب أي أجازة".

واختتم : " النادي الأهلي يقدر مشاعر والدة محمد مجدي أفشة كأم حريصة على مصالح وسعادة نجلها، والمارد الأحمر سيناقش الوقت المناسب لمنح اللاعب أجازة لإتمام زواجه".

والدة أفشة تناشد الأهلي:« اديله أجازة.. عاوزين نجوزه»

وكانت والدة أفشة قد طالبت الخطيب : " بقول لمسئولي الأهلي يا ريت يدوله إجازة عشان نفرح بيه، وإن شاء الله الـ 11 جاية، طول ماهو موجود في المارد الأحمر هيجيب أفريقيا، ونفسي أهل بلده يفرحوا بيه بجوازه».

الأهلي يرد على مناشدة والدة أفشة بمنحه أجازة للزواج

وواصلت : « مبيبخلش عن أهل بلده ابدا، ونفسه يقعد معاهم على طول، وكنت بقوله دايما نفسي أشوفك بتلعب في التليفزيون وهو حقق أمنيتي وربنا كرمه، وربنا بيديله مقابل اللي بيعمله معانا ومع أهل بلده».

تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي.

خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.

خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.

خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.