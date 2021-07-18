/641212/برصاص-مجهول-إصابة-شاب-بطلق-ناري-في-أبوتشت-بقنا

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بطلق نارى فى قرية الجلاو التابعة لمركز قنا، وذلك بسبب مشاكل بينه وبين شقيقه.

دوت الخليج يرصد السطور التالية تفاصيل مصرع شاب بقنا

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد بمصرع شاب يدعى «عبد الحميد.خ» بطلق ناري في قرية الجلاو في قنا ، بسبب مشاكل أسرية مع شقيقه.

وعلي الفور تم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

لقى طفل وعامل مصرعهما و أصيب 5 أشخاص أخرون، اليوم الأحد، فى مشاجرة بين أبنا العمومة فى قرية المجابرة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بسبب مشاكل عائلية، وتمت السيطرة على الوضع الخطير وفرض طوقا أمنيا بالمنطقة، وتم الفصل بين الطرفين وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

كان تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاكل بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، نتج عنها مقتل 2 وإصابة 5 من المشاركين في المشاجرة، تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط مباحث جرجا بوقوع مشاكل بين أبناء عمومة، نتج عنها مقتل طفل صاحب لـ 8 سنوات وعامل صاحب 35 سنة، وإصابة عامل بطلق خرطوش، وتم تحويله للمستشفى الجامعي، وعجوز مصابا بجرح بالراس وسيده مسنه مصابة بكسر بالساعد الأيمن وسيده مسنه تبلغ مصابا جروح وكدمات متفرقه بالوجه وأخرى مسنة كسر بالساعد الأيمن.

السلاح المستخدم

وعلى الفور تم فرض طوق أمني بالمنطقة، وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المشاركين في المشاكل، وضبط السلاح المستخدم في المشاجرة، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.