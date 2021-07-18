لنقل 6.361 راكبا.. مصر للطيران تسير غدا 73 رحلة

جدة - نرمين السيد - وتنطلق الـ53 رحلة دولية إلى كل من "تورنتو، دبى، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، آمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبى، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، واشنطن، إربيل".

إضافة إلى 18 رحلة داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب"، ورحلتين شحن جوى.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس – فرانكفورت"، ويتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات "شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا" فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية QR code بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج.

وأوضح أنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس إلا بعد الخضوع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.