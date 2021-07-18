السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن عن وظيفتين شاغرتين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السفارة البريطانية، أن الوظيفتين هما مدير مشروع، ومساعد إدارى لمجموعة الأشغال الفنية "TWG". لمزيد من المعلومات حول المتطلبات لوظيفة مدير مشروع يرجى الضغط هنا. لمزيد من المعلومات حول المتطلبات لوظيفة مساعد إدارى لمجموعة الأشغال الفنية يرجى الضغط هنا.

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