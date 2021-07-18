صور.. مستشار الرئيس يتفقد مشروعات صندوق تحيا مصر بسيدى عبد الرحمن

جدة - نرمين السيد - واستعرض تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر" مراحل تنفيذ المشروعات، وذلك بحضور ممدوح شعبان مدير عام مؤسسة الأورمان ومحمود فؤاد نائب مدير المؤسسة، لبحث سبل التعاون فى هذه المشروعات والتى تتضمن تطوير ورفع كفاءة مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بنات.

كما تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة سيدى عبد الرحمن الإعدادية، واستحداث مبنى جديد للثانوى،

ومشروع إنشاء مدرسة تحيا مصر الابتدائية نموذج 29 فصل، ومشروع دعم شبكات البنية التحتية وتنفيذ شبكة تجميع مياه الأمطار وتتضمن تصميم شبكة لاستيعاب الأمطار الموسمية بطول 500م، إضافة 10 مجموعات صرف "غرف تفتيش"، تطهير الخزان الحالى سعة 1000م3، استخدام نظام التصريف الأرضى باستخدام القيسون بكل غرفة تفتيش مستحدثة.

كما تفقد مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مكتبة الطفل والشباب بالقرية، ومشروع إنشاء مدخل القرية الشرقى، ومشروع إنشاء مجمع خدمات تحيا مصر ويتضمن مركزا للخدمات الحكومية.

كما يتضمن المجمع مركزا لخدمة المجتمع ويوفر: تنمية مهارات الطفل، أنشطة الأطفال ذوى الهمم، مركز تخاطب، مركز علاج طبيعى، مركز خدمات المرأة، مركز دعم نفسى وتصالح أسرى، حضانة دامجة، قاعة محو أمية، مركز تدريب وتأهيل يتضمن قاعات تدريب حرف البناء.

كذلك يضم مجمع الخدمات مدينة رياضية تشمل ملعب كرة قدم، ملعب ثلاثى، حلبة ألعاب فردية، منطقة ألعاب زوجية، حمام سباحة، غرف تبديل ملابس، حمامات، مبنى إدارى، ومن المقرر إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين على مجمع الخدمات.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر أن مشروعات قرية سيدى عبد الرحمن، توقيع تعكس استراتيجية الصندوق وشركة إعمار مصر فى تنمية ورفع كفاءة قرية سيدى عبد الرحمن، وكذلك تقديم خدمات إضافية للمقيمين بالقرية بما يحقق التنمية المستدامة ويعود عليهم بالنفع، ويحسن مؤشرات جودة الحياة بالقرية.

وأشار إلى أن مخطط التنمية بقرية سيدى عبد الرحمن يعد نموذجا للشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير القرى الأكثر احتياجا، لاسيما أن الصندوق حرص على التعاون مع نخبة من الاستشاريين والمصممين المعمارين لتطوير المنشآت التعليمية والصحية، وكذلك إنشاء مجمع خدمات حكومى داخل القرية ليخدم سكانها بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية المحيطة.