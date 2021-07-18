جدة - نرمين السيد - زار الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ومعه وفد كنسى، اليوم الأحد، مقر محافظة الشرقية.



جدة - نرمين السيد - زار الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ومعه وفد كنسى، اليوم الأحد، مقر محافظة الشرقية. وقدم الأنبا صليب، والوفد المرافق له التهنئة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا صليب يهنئ محافظ الشرقية بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.