/641200/لاعبو-المنتخب-الأولمبي-يقرروا-صيام-يوم-عرفة-في-اليابان

قام لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، بإبلاغ الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، برغبتهم في صوم يوم عرفة غدا الإثنين، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

صيام لاعبي المنتخب الأولمبي

عرض لاعبي منتخب مصر الأولمبي، على الجهاز الفني، صيام يوم عرفة، وقام الجهاز الفني بطرق القرار للجهاز الطبي، ووافق الأخير، على صيام لاعبي المنتخب ليوم عرفة، وعدل النظام الغذائى للفريق بحيث يتضمن وجبتىّ الإفطار والسحور فقط.

تقيم بعثة منتخب مصر الأولمبي بالدور الخامس في أحد فنادق العاصمة اليابانية طوكيو، ويصعدوا للدور 22 لتناول وجبات الطعام.

انضمام رباعي الأهلي لصفوف المنتخب الأولمبي

يتجه رباعي الأهلي اليوم الأحد، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للإنضمام إلى صفوف المنتخب الأولمبي المقيم بطوكيو للاستعداد لخوض النسخة الجيدة من دورة الأالعاب الصيفية، والتي تنطلق فعالياته يوم 22 من شهر يوليو الجاري على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس.

ويأتي انضمام رباعي الأهلي إلى صفوف المنتخب الأولمبي بطوكيو، عقب تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة بأقدام محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد المباريات

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م.)

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.