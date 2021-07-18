موعد طرح كليب أغنية «عشمني» لخالد سليم

يستعد الفنان خالد سليم لطرح أحدث أغانيه، التي تحمل اسم «عشمني» ،مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يكشف موعد إطلاق كليب «عشمني» للفنان خالد سليم.

خالد سليم يحمس جمهوره لأغنية عشمني

وشوق سليم متابعيه للأغنية من خلال نشره البرومو الرسمي لكليب «عشمني» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها محمسًا جمهوره: "فيديو كليب أغنيتي الجديدة عشمني النهاردة الساعة 9 مساءً على اليوتيوب".

أغنية «عشمني»

أغنية «عشمني» من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية، حيث يقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة.

فى سياق آخر يخوض خالد سليم أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، ويعيش حاليا مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد جبر وينتمى إلى طبيعة الأعمال الاستعراضية الغنائية، ويراهن عليه خالد خلال مشواره الفنى بعد تألقه فى مجال التمثيل فى الدراما والسينما والغناء وتقديم البرامج.

خالد سليم بطل مسلسل «جمال الحريم»

وكانت آخر أعمال خالد سليم في الدراما مسلسل «جمال الحريم» وشاركه البطولة نور اللبنانية والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يدعى يوسف تربطه علاقة حب قوية بمذيعة تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، وهذه المذيعة تدعى فريدة، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.