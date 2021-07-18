/641196/مراد-مكرم-عن-ياسمين-عبد-العزيز-محدش-يسألني-مالها-المهم-الدعاء

حرص الفنان مراد مكرم على توجيه رسالة غير مباشرة لجمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز الذين يتسائلون عن حالتها الصحية باستمرار بعد إعلان زوجها الفنان أحمد العوضي عن خضوعها لعملية جراحية دون البوح بأي تفاصيل أخرى تخص الفنانة.

دوت الخليج يرصد رسالة مراد مكرم لياسمين عبد العزيز

كتب مكرم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، موجها رسالة للجمهور الذين تجاهلوا الدعاء لياسمين بعد العزيز بسبب انشغالهم بمعرفة سبب مرضها فقال: “"معرفش مالك، ومش مهم أعرف، المهم أنك لما تبقي محتاجة دعاء، أطلب من كل الناس اللي تعرفك وبتحبك تدعيلك يا جدعة يا طيبة يا فنانة، يارب مد إيدك واشفيها وطمن حبايبها عليها".

وتابع مكرم: “ هتخفي وهتبقي زي الفل، أيًا كان اللي فيكِ بإذن الله.. ماحدش يسألني مالها، معرفش ومش مهم أعرف، اللي أعرفه أنها بتعمل عملية صعبة وده كفايه بالنسبالي اني ادعيلها".

أحمد العوضي يعلق على الأنباء المتداولة بشأن مرض ياسمين عبد العزيز

وأعرب العوضي عن استيائه من الأنباء المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بشأن حالة زوجته ياسمين عبد العزيز الصحية، فكتب نافيا خروج أي تصريح خاصة بالحالة على لسانه قائلا: “يا جماعه بعد اذنكم .. اي تصريح عن الحاله عن طريقي فقط ...وانا مقلتش اي تصريح عن حالة ياسمين غير اني طلبت منكم دعواتكم .. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل..شكرا ليكم”.

صلاح عبدالله يدعم ياسمين عبد العزيز برسالة مؤثرة

ووجه الفنان القدير صلاح عبدالله رسالة مؤثرة للفنانة ياسمين عبد العزيز، التي يعتبرها بمثابة ابنته، اذ نشر صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها بكلمات مؤثرة، قائلا: “حبيبتي وبنتي وضحكت عيني وبسمة قلبي في أصعب الأوقات، ألف سلمة يا ياسميني يادودي يا أجمل الجميلات”.

وأضاف عبد الله: “في كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها من 2010 كانت دايماً جنبي، أرجوكم تدعوا من قلوبكم لبنتي الغالية ياسمين عبدالعزيز، يارب أرزقها الشفاء التام والعاجل يارب”.

الجدير بالذكر أنه دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في إصابتها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.