الأنبا بطرس يهنئ محافظ القليوبية بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر ووفد كنسى، اليوم، مقر محافظة القليوبية.



جدة - نرمين السيد - زار الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر ووفد كنسى، اليوم، مقر محافظة القليوبية. وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة لـ عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية وقيادات المحافظة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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