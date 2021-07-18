مصر تدين تجدُد الانتهاكات للمسجد الأقصى المُبارك

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، رفض مصر الكامل لهذه الانتهاكات مُذكّرًا بأن مصر لطالما حذرت من المساس بالمسجد الأقصى الذى يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين فى مختلف أرجاء الأرض.
كما أشار المتحدث إلى أن المسجد يُعد مكانًا لعبادة المسلمين، وأنه بما يحظى به من وضعية مقدسة، فإن المسئولية تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية أن توفر الحماية للمُصلين حفاظًا على الأمن والاستقرار، مع الامتناع عن كل ما يُسهم فى خلق أى توتر أو إجراء يؤدى إلى تصعيد.
كما أكد متحدث الخارجية على أهمية الدفع قدماً بضرورة إحياء العملية التفاوضية على أسس المرجعيات القانونية والقرارات والشرعية الدولية المعروفة فى إطار حل الدولتين.
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