البيان الختامى للسينودس البطريركى للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة

جدة - نرمين السيد - عُقد سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بدار القديس أسطفانوس، وبدأت الاجتماعات بكلمة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والتى هنأ فيها الآباء المطارنة المجتمعين، وهنأ كذلك الآباء الكهنة والرهبان والأخوات الراهبات وكل المؤمنين بعيد آبائنا الرسل، طالبا صلاة وشفاعة الرسل الأطهار من أجل الكنيسة والوطن والعالم أجمع.





وطلب غبطته الصلاة من أجل قداسة البابا فرنسيس، ليمنحه الرب الصحة والعافية، ثم تمنى غبطة البطريرك للجميع اجتماعات مثمرة. وفى ختام الاجتماعات، أصدر الآباء البيان الآتى: 1- شكر آباء السينودس البطريركى نيافة الأنبا دانيال مطران الإسماعيلية، وكل الفريق المعاون لنيافته فى لجنة التعليم المسيحى، وذلك لما قامت به اللجنة من أعمال فى الفترة السابقة.

2- أكد الآباء على أهمية البعثات الدراسية بالخارج للطلاب الإكليريكيين، كما تدارس الآباء الاحتياجات الروحية والمادية لأبنائهم الشمامسة الدارسين بالخارج.

3- قام آباء السينودس بالتجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى، تنتهى فى 1 سبتمبر 2024، لنيافة الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف، أمينا لسر السينودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وتم أيضا انتخاب نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران الإسماعيلية لمهمة أمين سر مساعد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بداية من تاريخ هذا البيان.

4- تدارس الآباء موضوع ترسيم بعض الإيبارشيات التى تحتاج لإعادة ترسيم الحدود بما يتناسب مع الظروف الرعوية ومستجداتها، وذلك من أجل خدمة رعوية أفضل لكل المؤمنين.

5- بعد دراستهم المستفيضة لاحتياجات أبناء الكنيسة فى المهجر، انتخب آباء السينودس، نيافة الأنبا توما حليم زائرا بطريركيا لأبنائنا فى الكويت ولبنان والإمارات واستراليا، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد زائرا بطريركيا لأبنائنا فى أوروبا، ونيافة الأنبا كيرلس وليم زائرا بطريركيا لأبنائنا فى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لكل من الآباء المطارنة المنتخبين.

6- كلف آباء السينودس البطريركى نيافة الأنبا باخوم نصيف، منسّقا بين الكنيسة القبطية الكاثوليكية فى مصر، والأمانة العامة لسينودس الأساقفة فى روما، وذلك للتحضير للجمعية العمومية للسينودس 2021 – 2023.

7- تناول آباء السينودس البطريركى فى اجتماعاتهم أيضا دراسة ظروف وحياة الآباء الكهنة المسنين والطرق الأفضل للاهتمام بصحتهم وحياتهم.

8- صلى آباء السينودس لأبنائهم الكهنة والرهبان والرهبات والمؤمنين فى الكنيسة الكاثوليكية فى مصر والمهجر، ويمنحونهم البركة الرسولية طالبين لهم كل القوة والمعونة والثبات فى عمل الروح القدس.

9- حدد الآباء موعدا للرياضة الروحية السنوية للسينودس البطريركى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل. الشؤون الخارجية 1- صلى آباء السينودس من أجل العلاقات المسكونية بين الكنائس فى مصر، وأكدوا أن الكنيسة الكاثوليكية فى مصر ككنيسة رسولية، ترتكز فى إيمانها على الكتاب المقدس والتقليد الكنسى، تجدد تأكيدها على محبتها الصادقة والعاملة تجاه كل الكنائس، وتحاول جاهدة أن تشارك فى تحقيق ما يطلبه الرب يسوع فى صلاته الكهنوتية فى الإنجيل بحسب القديس يوحنا "ليكونوا واحدا كما نحن واحد" (يو 17).

2- صلى آباء السينودس من أجل مصرنا الحبيبة وقيادتها السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى وكل المعاونين لسيادته، شاكرين الله تعالى على كل ما يتحقق بمجهوداتهم الكبيرة لمواصلة جهود التنمية فى كل ربوع البلاد، وكذلك الحفاظ على أمنها واستقرارها، لتبقى مصرنا الحبيبة بلد الأمن والتنمية، وبلد الاعتدال الدينى والفكرى لتكون، كما كانت دائما، منارة لكل الشعوب.

3- كما يتقدم آباء السينودس بخالص التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، والسادة الوزراء ورجال الجيش والشرطة، وكل شعب مصر المبارك، متمنين للجميع أعيادًا مباركة.

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