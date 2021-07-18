الجانب الأسود لتتويج المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.. سب شيكابالا ونادي الزمالك يثير«غضب» ميت عقبة.. وسخرية قناة الأهلي تشعل الأزمة.. ورد حاسم من الخطيب

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أثارت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبين جماهير المارد الأحمر والفارس الأبيض وذلك علي خلفية سحب التهنئة المقدمة من القلعة البيضاء للنادي الأهلي عقب تتويج الأخير بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ويرصد دوت الخليج تفاصيل الأزمة.

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي مشاعر متضاربة بين جمهور القطبين، حيث أثارت تصرفات لجنة الزمالك غضب وسخرية بعض من جماهير المارد الأحمر، وتأييد من جانب مشجعي الفارس الأبيض.

تفاصيل أزمة النادي الأهلي والزمالك

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قدمت التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين بعد فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري الأبطال الإفريقي التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب والحصول على كأس البطولة في النسخة التي تحمل رقم ٥٧ في تاريخ البطولة.

الصفحة الرسمية لقناة الأهلي تشعل نيران الفتنة

وقامت الصفحة الرسمية لقناة الأهلي بالتعليق على تهنئة الزمالك للمارد الأحمر معلقة : « ننتظركم العام المقبل لتحقيق ماحدث العام الماضي » الأمر الذي أعتبرته اللجنة المعينة لإدارة الفارس الأبيض سخرية واضحة للقلعة البيضاء.

زاد الأمر توترا هجوم بعض مشجعي النادي الأهلي على محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفارس الأبيض بألفاظ خارجة ظهرت خلال مسيرة أنصار المارد الأحمر على كوبري الجلاء عقب تتويج الأخير بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

سحب التهنئة من نادي الزمالك

كل هذة التطورات والأحداث جعلت نادي الزمالك يصدر بيانا رسميا يعلن فيه سحب التهنئة للنادي الأهلي وجاء كالتالي: أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي، وتعتبر اللجنة ان التهنئة كأنها لم تكن اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة، وبدلا من الهدف الأسمى وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية، كذلك ترفض اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم، مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة”.

رد النادي الأهلي على الأزمة

علم دوت الخليج أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر معاقبة المسئول عن تلك الأزمة ، وخاطب جمال جبر رئيس المنظومة الإعلامية فيي القلعة الحمراء لمحاسبة الشخص المتسبب في تلك الواقعة، مؤكدا أن المارد الأحمر لا يقبل بمثل هذة الأفعال الذي تزيد وتشعل التعصب بين جماهير القطبين، يأتي هذا بعد استقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبعضة المارد الأحمر بعد التتويج بالبطولة الإفريقية العاشرة في تاريخه.

يأتي هذا عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي أنتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثية دون رد.