/641191/رسمت-السعادة-على-نصف-الشعب-المصري-البرلمان-يواصل-دعمه-لمبادرة-حياة-كريمة-ويؤكد تدعونا-جميعا-للخير-وتعمل-علي-خفض-معدلات-البطالة-وتدحض-مخططات-قوي-الشر

أشاد أعضاء مجلس النواب بالمشروع القومي لتنمية الريف المصري " حياة كريمة " ، مؤكدين أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تنمية القرى والمناطق الأشد احتياجا، نظرا لما توفره من دعم في كافة القطاعات والمرافق التي تحتاجها، مشيدين بالقائد العظيم عبد الفتاح السيسي والذي اهتم دائما بالمواطن الفقير بعد أن عانى طويلا من التهميش.

حازم إمام: حياة كريمة مشروع قومي يدعو للفخر

قال النائب حازم إمام عضو مجلس النواب، إن مشروع حياة كريمة، هو مشروع قومي يدعو للفخر، مضيفا، من حق كل مصرى أن يفخر ببلاده وما تشهده من تنمية وإهتمام بالمواطن، حيث ينتصر ذلك المشروع لمختلف حقوق الإنسان .

وتابع النائب حازم إمام، في تصريحات صحفية له اليوم، حقيقة أصبح هناك إهتمام من الدولة بالمواطن المصري، وتلبية حقوقه المنصوص عليها في الدستور، بعدما كانت تلك الحقوق مجرد نصوص فقط.

وأوضح عضو مجلس النواب، توفير الدولة نحو ٧٠٠ مليار جنيه لتغيير شكل الريف المصري في فترة ثلاث سنوات عبر مبادرة حياه كريمة، هو أمر يصعب تنفيذه علي عديد من الدول، ما يجعل هذا المشروع بمثابة أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان على مستوى العالم كله، مؤكدًا إن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى؛ لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري على مستوى الجمهورية.

وأشار حازم إمام، إلي أن العظمة في ذلك المشروع ليست حجمه وضخامته أو مدة تنفيذه أو تكلفته فقط، وإنما عدد المصريين المستفيدين منه، والذي يبلغ عددهم نحو ٥٨ مليون مواطن، سوف يتغير نمط وشكل حياتهم للأفضل دون تفرقة بينهم وبين أهل المدن.

ورأى عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة وما سبقها من مبادرات في القطاع الصحي وباقي المجالات، تؤكد بالفعل أننا أمام الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي الشعب المصري.

وتوقع حازم إمام، ان تمثل مصر رقما مؤثرا عالميا وإقليميا خلال السنوات القليلة القادمة، بسبب ما يتم علي أرضها من تنمية وإنجازات في مختلف القطاعات .

إمام منصور: حياة كريمة تدحض مخططات قوي الشر

قال النائب امام منصور ، إن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بفضل المبادرات الرئاسية الكبري واهمها حياة كريمة .

واكد " منصور أن مبادرة حياة كريمة ليس هدفها توفير الحياة الكريمة للمواطنين فى القرى والريف المصري ولكن، تحقيق تنمية شاملة وحقيقية داخل هذه المناطق من خلال تشجيع الشباب المصرى على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يساهم في خفض معدلات البطالة .

وأشار إلي أن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى؛ لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري على مستوى الجمهورية.

واوضح أن المشروع يرسخ قيم الانتماء والولاء والمواطنة مما يفشل محاولات جماعات الشر والجماعات الارهابية التى تسعى فى محاولات فاشلة لاختراق الاصطفاف الشعبى من جماهير الشعب .

واكد أن المبادرة تعكس أيضا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع فى براثن الحاجة والعوز وخاصة علي مستوي توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمى والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية.

ولاء التمامى: مصر لن تقبل المساس بمياهها

ثمنت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما جاء بها من خطاب مطمئن للمصريين، وحاسم ومخيف لأعداء الوطن .

وأضافت التمامى، في بيان لها، اليوم، تعقيباً على المؤتمر، أنها كانت حاضرة وشعرت بسعادة غامرة لما سمعته عن مبادرة حياة كريمة، وما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ازمة سد النهضة ، مؤكدة تأييدها للقيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتخاذ القرار المناسب بشأن قضية سد النهضة، مشيرة إلى أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني للسد يتناقض مع كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضافت "التمامي"، أن مصر لن تقبل المساس بمياهها ولن تقبل التفريط في حق الشعب المصري في مياه النيل التي تعد مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، لافتة إلى أن الجانب الإثيوبي يتبع أسلوب التعنت والمراوغة منذ سنوات طويلة ويعمل على اتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع إلى دولتي المصب لفرض سياسة الأمر الواقع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر لا ترفض أي مشروعات تنموية في إثيوبيا أو غيرها من دول حوض النيل، ولكنها ترفض المساس بحقوقها المائية، مطالية المجتمع الدولي باتخاذ موقف إيجابي، بفرض اتفاق ملزم بشأن السد يحافظ على حقوق مصر وأمنها المائي.

ووجهت عضو مجلس النواب ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرته" حياة كريمة" التى أكدت أن الرئيس يرفع شعار،" يد تبنى ويد تحمل السلاح"، وأن استعداد الدولة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية، يكون بالتوازى مع مجهوداتها للارتقاء بالمواطن المصرى، ليعيش حياة كريمة تليق بهذا الشعب العظيم .