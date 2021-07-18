«سهرة العيد في التخشيبة»..ضبط شخصين بحوزتهم 100 طربة حشيش في الدقهلية

/641186/سهرة-العيد-في-التخشيبةضبط-شخصين-بحوزتهم-100-طربة-حشيش-في-الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالدقهلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 100 طربة حشيش بحوزة مسجلين في الدقهلية

و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية ، لهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ،متخذين من دائرة قسم شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين واعترافاتهما

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية ، تم استهدافهما وضبطهما حال ركوبهما سيارة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، وعُثر بحوزتهما على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي –2 هاتف محمول- سلاح أبيض)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 700 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.