نوال الزغبي تكشف حقيقة تعرضها للتسمم

أوضحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تفاصيل تعرضها للتسمم بعدما انتشرت العديد من الشائعات التي أفادت بتسممها داخل أحد الفنادق بصيدنايا.

دوت الخليج يرصد حقيقة إصابة نوال الزغبي بالتسمم

كتبت نوال الزغبي عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كاشفة عن تعرضها للتسمم قبل وصولها إلى أحد الفنادق بمدينة صيدنايا،قائلة: “"قرأت أخبارًا عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق بصيدنايا وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبدًا وتداوله بهذه الصيغة مؤذي”.

وأضافت الزغبي: “الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح".

شقيق نوال الزغبي يكشف استقرار حالتها

وصرح شقيق نوال الزغبي عن تطور حالتها الصحية، فقال إن الحالة الصحية لشقيقته مستقرة إلى حد كبير، موضحًا أنه تم حجزها داخل أحد المستشفيات لمدة 6 ساعات، وخرجت عقب استقرار حالته، وكشف أنه حتى الآن لم يتم تشخيص الحالة الصحية لشقيقته بشكل نهائي، وغدًا سيتضح عقب إجراء التحاليل موضحًا أن التوقعات تذهب إما حالة تسمم أو مضاعفات لمرض الزائدة.

نوال الزغبي تطمأن جمهورها بعد تعرضها للتسمم

وحرصت الزغبي على طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، اذ كتبت عبر موقع تويتر: "الحمدالله صرت أحسن ومرقت على خير، خرجت من المستشفى! شكرًا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير".

وكانت نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو “عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.