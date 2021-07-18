حلا شيحة تعتذر لوالدها بعد هجومها عليه

شعرت الفنانة المصرية حلا شيحة بخطأها عندما انتقدت والدها أحمد شيحة دفاعًا عن زوجها الداعية الإسلامية معز مسعود، وتوجهت شيحة برسالة اعتذار، أعربت فيها عن مدى حبها وتقديرها له.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رسالة اعتذار الفنانة حلا شيحة لوالدها.

حلا شيحة تعبر عن احترامها وحبها لوالدها

ونشرت شيحة صورة برفقة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "حبيبي والدي الغالي أعز الناس.. بحبك ومحدش هيقدر يخلف بنا أبدًا.. وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس.. أنت غالي عندنا كلنا".

حلا شيحة تتحدى والدها بسبب زوجها

وكانت قد خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة للرد على تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بعدما اتهم زوجها معز مسعود بأنه هو من يضغط عليها بخصوص كليب «بحبك»، وأنه ينتمي إلى إحدى الجماعات المتطرفة.

حلا شيحة تدافع عن زوجها معز مسعود

فدافعت شيحة بكل ما أوتيت من قوة عن زوجها الداعية معز مسعود، نافية كل التهم الموجهة إليه، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي و الحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام و رجولة و شهامة نادرة الأيام دي وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي و الكلام ده لا يصح ابداً".

وتابعت شيحة قائلة: "لن اسمح لأحد الكلام عنه ولن اسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين و حتي في الفن و هو ليس مع اي جماعة او فئة معينة، هو يمثل نفسه و له أفكاره و آرائه العلمية و الدينية المختلفة الجميلة، و ليس لأحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز"

حلا شيحة تستنكر تصريحات والدها عن معز مسعود

واستطردت مستنكرة حديث والدها: "هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف أو أخواني، هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعين هو ليه كل أنواع الهجوم ده علي اي حد".

وأضافت: "أنا زعلانة من والدي جداً لانه يعرف معز كويس جدًا و قعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدًا و شاف منه كل خير، في الآخر بوجه كلامي لأبي الحبيب، أنه لا يصح أبدًا كلامك مع احترامي لك وللجميع".

والد حلا شيحة يوجه اتهامات لمعز مسعود خلال برنامج «الحكاية»

هذا وقد سبق وأن آثار والد حلا جدلًا بتصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، حيث قال: "بهذا الكم من الضرب المتواصل بدون تريث وفهم كي نفهم ما جرى في النهاية، هذه بنت مصر، طالما أن المنشور نزل بعد 21 يومًا من الفيلم فهذه حالة من الضغط على البنت والله أعلم من الذي يضغط عليها".

وأضاف: "أنا متأكد أن هناك أيادي أخرى تعمل كمين لهذه البنت المحبة لبلدها ولفنها ومحاول خطفها، وحين يتم فصل حلا فأنتم تحققون مبتغى هذه الجهة وأنا ضد المنشور الذي نشرته ولم أكلمها بعد الإعلان ولم تكلمني، أنا كأب وكفنان أرفض كلام حلا وأنا أكثر واحد ضد هذه الجماعات".