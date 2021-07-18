تحقيقات موسعة في بلاغ أشرف زكي ضد حاتم الحويني «تفاصيل »

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اتهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، اليوم الأحد، حاتم الحويني، نجل الداعية أبو إسحاق الحويني، بالسب والقذف في بلاغ رسمي أمام مباحث الإنترنت يحمل رقم 23 أحوال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة

أشرف زكي يتهم حاتم الحويني

وكان الدكتور أشرف زكي، قد توجه أمس السبت 18 يوليو 2021، إلى مباحث الإنترنت، وحرر محضرًا ضد حاتم الحويني نجل أبو إسحاق الحويني، وذلك بسبب تطاول الأخير على نقيب المهن التمثيلية في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، وتفحص الجهات المختصة البلاغ لاتخاذ الإجراءت بشأن اتهام زكي لـ الحويني بالسب والقذف.

عقوبة السب والقذف في قانوني العقوبات والاتصالات

وجاء نص المادة 303 من قانون العقوبات على أنَّه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه».

وتضمنت المادة 306 من قانون العقوبات أنَّ: «السب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل تتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه».