/641175/النيابة-تأمر-بفحص-بلاغات-التغيب-لكشف-هوية-جثة-مجهولة-داخل-شوال-بعين-شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأحد، بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة مجهولة عثر عليها داخل شوال ملقى بشارع 6 أكتوبر بمنطقة مساكن عين شمس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة مجهول داخل جوال بعين شمس

وكانت النيابة استمعت لأقوال شهود العيان، والذين قالوا إنهم عثروا على الجثة بعد انبعاث رائحة كريهة من المكان، وبالتحقق من مصدر الرائحة، أتضح أن سببها جثة لشخص مجهول وأنهم لا يعلمون هويته، وكانت النيابة امرت بتشريح جثة المتوفي وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

تفاصيل البلاغ

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بوجود جوال تخرج منه رائحة كريهة في شارع 6 أكتوبر بمساكن عين شمس في المنطقة الفاصلة بين دائرتي قسمي شرطة عين شمس والمرج.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعثر على جثة مجهولة الهوية داخل جوال، ويجري جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهد طريق الدائرى الأوسطى، مصرع أمين شرطة يدعى طارق فتحي السيد، 50 سنة بقسم شرطة 15 مايو، وأصيب رئيس المباحث، و5 آخرون من بينهم 3 أمناء شرطة، بعدما صدمتهم سيارة مسرعة حال قيامهم بإجراء المعاينة في حادث اشتعال سيارة نقل مواد بترولية بالطريق الدائري الأوسطي.

مصرع أمين شرطة

واستقبل مستشفى حلوان العام، جثة المتوفي "طارق فتحي"، 50 سنة أمين شرطة بقسم شرطة مايو، وكل من المصابين: "محمد رمضان أحمد"، أمين شرطة بوحدة المباحث، و"محمد جلال عبد الحليم"، أمين شرطة، و"كريم محمود صابر"، أمين شرطة بنجدة حلوان، و"علي خالد مصباح"، و"رجب عبد العظيم السيد"، مدني.

كما تم نقل المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إلى مستشفى الإنتاج الحربي، بعد إصابته بإصابات طفيفة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للمكان للسيطرة على الحريق، ويجرى الآن، فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده تمهيدًا للسيطرة عليه.