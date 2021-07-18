رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمدينة العلمين الجديدة، حيث زار ومرافقوه موقع المنطقة الترفيهية التى تم تنفيذها فى مواجهة الأبراج الشاطئية مباشرة، والتى يطلق عليها اسم "الممشى".





واستمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول مكونات هذا المشروع، حيث أشار إلى أن المنطقة الترفيهية تضم العديد من العناصر التى تتضمن منطقة محلات، ومولات تجارية تقع على البحر مباشرة، بمساحة إجمالية 66.8 فدان، كما أنها مزودة بأربعة أنفاق لعبور المشاة تؤدى إلى داخل المنطقة الترفيهية من منطقة الأبراج الشاطئية.

وأضاف الوزير أنه تم تزويد المشروع بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات ومواقف لانتظار السيارات، لافتاً إلى أنها تضم عدداً من البلازات الفاخرة التى تشتمل على عدد من النوافير ذات الأشكال المختلفة، وأحواض الزهور والأعمدة الديكورية، وعناصر معمارية وزخرفية متنوعة، وأوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بالمشروع وربطه بالمرافق الرئيسية، حيث تخطت نسب التنفيذ به 95%، وتم إتاحة 11 مبنى للتشغيل.

ووجه رئيس الوزراء باستكمال أحواض الزراعات والزهور، مؤكدأً أن منطقة "الممشى" هى رئة الحياة لمدينة العلمين الجديدة، والتى ستوفر كافة أوجه الترفيه لزوار هذه المدينة وسكان الأبراج الشاطئية، على أعلى مستويات الرفاهية ووفق معايير عالمية تجعل من هذا المكان مقصدا سياحيا وترفيهيا جاذبا.

وخلال زيارة الممشى شرح الدكتور عاصم الجزار موقف مشروع الطريق الساحلى الجديد، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الطريق، وجار تنفيذ أعمال الإنارة به، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 4 كبارى بالطريق، مضيفا أنه فيما يخص الأعمال البحرية، فإنه يتم حفر وتكريك البحيرات الشرقية والغربية وتشكيل جسور البحيرات، وكذا حفر وتكريك 7 بواغيز للربط بين البحر والبحيرات، فضلاً عن تنفيذ 11 حاجز أمواج بالمنطقة الشاطئية الشرقية، ويتم أيضاً تنفيذ محطة محولات بقدرة 525 ميجا فولت أمبير، بنسبة تنفيذ 92%، وجار تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90الف م3 / يوم كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ 90%.

وتضمنت الجولة تفقد مسجد العلمين الجديدة، الذى تم تنفيذه بالمدينة التراثية، ثم مشروع إسكان الحى اللاتينى، حيث تطرق وزير الإسكان إلى تفاصيل هذا المشروع السكنى المميز، مشيراً إلى أنه يقام على مساحة 404 أفدنة، وينقسم إلى 6 مناطق، تضم فى مجموعها 220 عمارة سكنية بإجمالى 12600 وحدة، ذات مستوى تشطيبات فاخرة، كما يضم المشروع مناطق خدمية متميزة، ومواقف انتظار سيارات، ومجموعة من الحدائق، موضحاً أن 6 شركات تقوم بتنفيذ هذا المشروع، حيث وصلت نسب الإنجاز فيه إلى 94 % لإجمالى المرحلة الأولى، ويتم حالياً تنفيذ اعمال المرحلة الثانية والتى تتضمن التشطيبات والمرافق وتنسيق الموقع.