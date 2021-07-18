فيديو.. 10 إنجازات ضخمة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم

جدة - نرمين السيد - ووفقا للفيديو، قدمت الأمانة العامة لدور الإفتاء برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وأمينها العام الدكتور إبراهيم نجم، 6 سنوات من المشروعات والمبادرات ومواجهة التحديات الإفتائية. وقدمت الأمانة العامة لدور الإفتاء أكثر من 20 مبادرة و30 منتجًا علميًا لمحاربة التطرف، و5 مؤتمرات عالمية جمعت مفتى العالم. وتستعد الأمانة العامة لدور الإفتاء العالمية تدشين مكاتب تمثيلية فى مختلف القارات لخدمة العالم الإسلامى، ونشرت "26" عدد من "جسور" التى تعد لسان الأمانة العامة الناطق بوسطية الإعلام الدينآ. وأنشأت أول منصة إلكترونية شاملة للولوج إلى العالم الرقمى، وتطبيق Fatwa Pro الموجه لتقديم الدعم الإفتائى للجاليات المسلمة فى الغرب لتحصينهم من منصات الإفتاء المتطرفة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى. وكما تم تدشين "مركز سلام" الأقوى عالميًا في دراسات التطرف والإرهاب، و"المعلمة المصرية" أكبر موسوعة فقهية 40 مجلدا صدر منها 22 حتى الآن.

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